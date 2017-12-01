Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Üniversitenin Türk Uygarlıkları Araştırma ve Uygulama Merkezinden Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu başkanlığında, Dr. Cıldız Alimova, Rahat Askarova, Dr. Bilge Kağan Selçuk ve Bakıt Şarşenbayev'den oluşan proje ekibinin hazırladığı sözlüğün tanıtımı için düzenlenen programda, Kırgız dilinin gelişmesine sağladıkları katkılar nedeniyle üniversite yönetimine teşekkür etti.

Türkçe ve Kırgızca'nın bir kökten geldiğini belirten Kılıç, sözlüğü inceleyenlerin, iki kardeş dilin birbirine ne kadar benzediğini görebileceğini söyledi.

Kılıç, sözlüğün, Kırgız dilinin gelişerek bilim ve kültür dil olmasına ve Kırgızca'nın uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Üniversitenin ciddi bir çalışma yaptığına işaret eden Kılıç, "Bir dili başkalarına öğretmek için sözlüğe ihtiyaç vardır. Bundan sonra Kırgızca dili daha çabuk öğretilecek ve öğrenilecek. Türkçe ve Kırgızca'yı öğrenenler bu iki dilin bin yıl önce medeniyet dili olduğunu tekrar dünyaya gösterecektir." dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, sözlük hazırlamanın fedakarlık ve cesaret işi olduğunu ifade ederek, Türk Dil Kurumunun her türlü sözlük çalışmasının içinde yer aldığını ve bundan sonra da bu tür çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı da sözlüğün üniversitenin kuruluş misyonuna uygun olarak hazırlandığını söyledi.

Balcı, üniversitenin Kırgızca'nın yaygınlaşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu çalışma büyük bir emektir. İftihar ediyoruz. Türk dünyası için büyük bir değerdir, hizmettir. Bu sözlük, Türk Uygarlıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin emeğidir." diye konuştu.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Kırgızistan ile Türkiye arasında sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerin artmasıyla birlikte Kırgız toplumu ve özellikle Kırgız gençlerin Türkçe öğrenmeye ve Türk diline ilgi göstermeye başladığını söyledi.

Kulmırzayev, Orta Asya'da yaşayan ve Türk dili konuşan Kırgızlar, Kazaklar, Uygurlar, Özbekler ve Türkmenlerin, Türk dilini yakından tanımaya yönelik çalışmalarının arttığına işaret etti.

3 yıl süren çalışmalar sonucunda hazırlanan 75 bin kelimelik sözlük, 2 bin 235 sayfa ve 2 ciltten oluşuyor, sözlüğün elektronik versiyonu da bulunuyor.

Sovyetler döneminde Türk ve Kırgız Dil Uzmanı Rus asıllı Prof. Dr. Konstantin Yudahin, 1940-1944 yılları arasında ilk Kırgızca-Rusça sözlüğü hazırlamıştı.