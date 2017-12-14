Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim döneminde, yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve ilkokuldaki 6 milyon öğrenciye haftada 3 gün dağıtılacak 200 mililitre sade yağlı 254 milyon 368 bin 800 kutu UHT okul sütünün alımı için düzenlenen ihale "pazarlık usulü" ile bakanlıkta yapıldı.Komisyon Başkanı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihale kapsamında 16 firmaya davet gönderildiğini, Pınar Süt-Dimes ortaklığı, Paksüt, Güney Süt ve Yörükoğlu Süt olmak üzere toplam 4 şirketin teklifte bulunduğunu söyledi.

İhalede, söz konusu şirketlerin zarflarının incelenmesi ve teknik bir sorun bulunmamasının ardından teklifler açıklandı. Paksüt, ihale dosyasında yer alan geçici teminatın yeterli olmaması nedeniyle ihaleye katılamadı.Ardından son teklifler verildi. Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayan ve 51 milyon 54 bin 24 kutu sütün alımını içeren birinci kısım için en düşük teklifi 0,6341 lira birim fiyatı ve toplam 32 milyon 373 bin 356,62 lira ile Yörükoğlu Süt sundu.

İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik 83 milyon 692 bin 224 kutu süt alımını kapsayan ikinci kısım için en düşük teklifi 0,6524 lira ve toplam 54 milyon 600 bin 806,94 lira ile Pınar-Dimes ortaklığı verirken, Marmara ve Karadeniz illerinden oluşan 88 milyon 367 bin 34 kutu süt alımını içeren üçüncü kısım için de en düşük teklif 0,6365 lira birim fiyatı ve toplam 56 milyon 245 bin 617,14 lira ile yine Pınar-Dimes ortaklığından geldi.

Akdeniz bölgesindeki illerden oluşan ve 31 milyon 255 bin 518 kutu süt alımına yönelik belirlenen dördüncü kısım için de en düşük teklifi 0,6158 lira birim fiyatı ve 19 milyon 247 bin 147,98 lira ile Güney Süt sundu.Çelik, ihaleye konu ürünün yaklaşık maliyetinin, birinci kısım için 32 milyon 378 bin 462,02 lira, ikinci kısım için 54 milyon 651 bin 22,27 lira, üçüncü kısım için 56 milyon 280 bin 963,95 lira, dördüncü kısım için 19 milyon 247 bin 147,98 lira olmak üzere toplam 162 milyon 557 bin 596,22 lira olduğunu bildirdi.Tekliflerin detaylı incelemesinin ardından sonuçlar kamuoyuna açıklanacak.