Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında Türkiye’de yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla 21 Ekim 2016’da iş birliği protokolü imzalanmıştı. Bu kapsamda Arnavutça ve Boşnakça müfredatı yeni eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarda seçmeli olarak uygulanmak üzere kabul edildi. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Arnavutça ders kitapları ve öğretim materyalleri tamamlandı ve Bakanlığın onayından geçti. Öğrencilere ücretsiz dağıtılan söz konusu kitap ve materyaller büyük ilgi gördü. Şimdilik 156 öğrencinin tercih ettiği Boşnakça dersinin kitapları ise kısa süre sonra verilecek.