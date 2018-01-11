Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin sosyal ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla engelliler okuluna bağış yaptı.

TİKA, başkent Nairobi'deki engelliler okulu Waithaka Special School'a, masa, sandalye, dikiş makinesi, atölye malzemeleri, engelli tuvaleti ve oyun parkı dahil olmak üzere çok sayıda teknik ekipman desteği sağladı.

TİKA'nın bağışladığı ekipmanlarla, zihinsel ve bedensel engelli 200'ün üzerinde öğrencinin el becerilerini geliştirerek mesleki eğitim kazanmaları ve günlük hayata daha kolay adapte olmaları amaçlanıyor.

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli öğrencilere yapılan yardımların ve sağlanan ekipman desteğinin öğrencilerin hayatı boyunca iletişimlerini iyileştirebilmeleri ve kendi başlarına bir birey olarak hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Okulun kız öğrencilerinden 12 yaşındaki Teresia Ragui de okuldaki oyun alanını gördüğünde çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğrenciler, yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kenya Engelliler Okulu Birliği tarafından 2016 yılında yayınlanan verilerine göre ülkede 100 binden fazla engelli çocuk okula gidemiyor.