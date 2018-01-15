Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen bursla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek öğrencilerin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinde açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.

YLSY Sonuç sorgulama - TIKLA