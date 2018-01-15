Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen bursla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek öğrencilerin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinde açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.
YLSY sonuçları açıklandı (YLSY Sonuç Sorgulama)
15.01.2018 - 17:20 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB tarafından yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek için gönderilecek öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.
Etiketler : ylsy,ylsy sonuç,
536589 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/536589.aspx
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