Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, önümüzdeki cuma günü karne almaya hazırlanıyor. 2017-2018 eğitim yılının ilk döneminin ardından girilecek olan 15 günlük sömestir tatilinde en büyük görev de ebeveynlere düşüyor. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, çocukların karne başarılarının abartılmadan sevgi ile ödüllendirilmesini, başarısızlığın sebeplerinin de konuşularak çözüme ulaştırılması gerektiğini söylüyor. Ataoğlu, şu tavsiyelerde bulunuyor: Gerçek ödüllendirme sevgi ile yapılandır. Maddi ödüllendirmenin sınırı, doyumu asla yoktur. Çocuklarımızda ödüllendirmeyi abartırsak, doyuma ulaştırır ve artık onlar için hiçbir şey ifade etmez. Özellikle ergen dönemdeki çocuklar ve gençler dünyayı tanıma evrelerini yaşıyor. Bu süreçte çocuklar dikkatlerini dağıtıp, yeni maceralar, yeni hevesler, yeni öğrenmelere koyulabiliyor. Bu çağdaki gençler derslerini ihmal edebilir ve başarısız olabilir. Velilerin yapması gereken cezalandırma veya umursamamak değil. Bu başarısızlığın sebebi üzerine çocukları ile konuşmaktır. Ne yapabiliriz sorusunu birlikte sorup, birlikte cevaplamak, çözümlemek gerekmektedir. Cezalandırmaya gidersek, çocuklarımız kendine ‘Başarısızlığımın karşılığını aldım’ der ve çözüm noktasında hiçbir yere ulaşılamaz. Karne tatilinde de ne yapmak istediği konusunda önünü kapatmamamız lazım. Çocuklarımızın sosyal ortamlara ihtiyacı var. Tatil süresi planlı, programlı ve ailesi, arkadaşları ile geçirilmelidir.