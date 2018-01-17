Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sıralama kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yapılan çalışmaya göre araştırma ve tanınırlık açısından dünyadaki bin üniversite arasında ilk 400'e giren 10 Türk üniversitesine ödül verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye yükseköğretim sisteminin uluslararası arenada mevcut durumunun değerlendirildiği Küresel Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce dünyada üniversite sıralaması yapan bir kuruluş olan Quacquarelli Symonds (QS) yetkililerinin, YÖK ile hangi alanlarda iş birliği yapabilecekleri üzerine görüşme talebinde bulunduklarını belirtti.

Prof. Dr. Saraç, QS'in, Türk üniversitelerinin dünya çapında rekabet ettiği alanları ve bu alanlardaki başarı oranlarını gösteren bir çalışmayı tamamladığını vurgulayarak, "Böylece, üniversitelerimizin dünyadaki konumunu da görmüş olduk. Üniversitelerimizin dünya üniversiteleri ile rekabet ettiği alanlardaki başarılarını gösteren bir röntgen filmi gibi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK olarak iki yıl önce bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma projesini başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Saraç, projeyi genişleteceklerini bildirdi.

Araştırma üniversiteleri ile ilgili çalışmayı da sonuçlandırdıklarına değinen Saraç, şöyle devam etti:

"Doğru yolda ilerliyoruz, isabetli adımlar atıyoruz. İsabetli adımlar, isabetli verilere sahip olmamızla doğrudan ilişkili. Bizlerin üniversitelerimizin durumuyla ilgili tespitleri tabii ki önemli. Bu konularda tecrübesi olan bir dış gözün bu hususlarda tespitlerde bulunmasının ayrı bir önemi var. Bu açıdan QS'in YÖK iş birliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışmanın sonuçlarının YÖK için, yükseköğretim sisteminin bütünü için, üniversitelerimiz için tabii ki bir sonuç üretmesi lazım. Bunun için bu gibi başarı hikayelerini de görmüş olmayı gerektiriyor. Yeni YÖK olarak, tüm sistemde kurumsal bazda, akademisyen düzleminde ve öğrenci düzleminde başarıyı da ödüllendirmek istiyoruz."

Eğitim alanında öne çıkan üniversiteler için yeni süreç başlatılacak

Araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ile ilgili olduğu gibi QS'in araştırmasında belirlenen üniversitelere sadece plaket sunumuyla kalınmaması gerektiğine işaret eden Saraç, "Hem kadro hem de kaynak aktarımlarıyla taçlanması da gerekir bu başarıların." dedi.

Saraç, bu üniversiteleri belirli alanlarda ilave ek projeler, ek bir programla desteklemek istediklerini kaydetti.

Bu hafta bölgesel kalkınma odaklı projesiyle ilgili belirlenen 5 üniversiteye kadro takviyesinde bulunduklarını ayrıca Kalkınma Bakanlığınca kaynak aktarımının yapıldığını anlatan Saraç, "Eğitim alanında öne çıkan üniversitelerimizle de ilgili böyle bir süreç (kadro ve kaynak) başlatacağız çok yakında. " diye konuştu.

Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma sürecini 5 üniversite ile sınırlandırmak istemediklerini bildiren Saraç, 2006'dan sonra kurulan bütün üniversiteler ile ilgili yeni bir faza geçeceklerini, bu konuda Kalkınma Bakanı ile de bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Her üniversite rektörünün sıralamalarda üstte yer alabilmek için çaba harcadığını bildiren Saraç, bu durumun bazı şartlarla da yakından ilişkili bir süreç olduğunu anlattı.

Saraç, "Bu süreçte tüm üniversite rektörlerine, başarılı olma yolunda öğrencilerini iyi yetiştirme yolunda topluma katkı sağlama yolunda, üst düzey araştırmalar yapma yolunda çalışmaları için her birine teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra QS'in yaptığı çalışmaya göre dünyada araştırma ve tanınırlık açısından öne çıkan bin üniversite arasından ilk 400'e giren 10 Türk üniversitesinin rektörlerine plaket takdim edildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın, ödül verdiği 24 alanda dünya üniversiteleri ile rekabet eden 10 Türk üniversitesi ve rektörleri şöyle:

"Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tan, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal."

QS'in çalışması nasıl başladı?

YÖK tarafından, QS yetkililerinden, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanların tespitine yönelik bir çalışma yapması istendi. QS Türkiye Ülke Direktörlüğü yetkilileri, bu kapsamda 46 alandan Türkiye'deki üniversitelerin çıktılarını değerlendirdi ve uluslararası düzeyde rekabet edebildiği 24 alan tespit etti. Buna göre, belirlenen 10 üniversitenin 24 alanda dünya üniversiteleri ile rekabet ettiği ortaya çıktı.

Bu kapsamda başarılı olduğu belirlenen üniversitelere, "Küresel Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı"nda, "Alan Odaklı Başarı Ödülleri" verildi.

Türkiye yükseköğretim sisteminin uluslararası arenada mevcut durumunun değerlendirildiği ve geleceğe yönelik planlamaların ele alındığı toplantıya, Türkiye'deki üniversitelerin rektörleri, yurt dışındaki bazı üniversitelerden yöneticiler ile QS ve University Ranking by Academic Performance (URAP) yetkilileri de katıldı.