Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça yatılı özel okul açılışlarında aranacak standartların yer aldığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nde değişiklik yaptıklarını bildirdi.

Şamlıoğlu, değişikliğin, geçen yıl Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapıldığına işaret etti.

Değişiklik ile özel ortaokul ve liselerde, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı veya aynı binada girişleri bağımsız, birbirine geçişi olmayan pansiyonların düzenlenmesi koşulunun getirildiğini belirten Şamlıoğlu, "Pansiyon binaları, okul bahçesi içinde bağımsız bina veya binalardan oluşabilecek. Yatılılık hizmetinin özel okulla aynı binada verilmek istenmesi halinde ise hizmet, sadece kız veya sadece erkek öğrencilere verilecek şekilde sınırlandırıldı." diye konuştu.

Güvenlik standartları artırıldı

Güvenlik standartlarının artırıldığını da vurgulayan Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

"Özel okul pansiyon veya yatakhanelerinin yangın, elektrik tesisat, ısınma sistemi, su ve gaz tesisatı güvenliklerine ilişkin hususlar, her öğretim yılı başında yetkili kişi veya kurumlara kontrol ettirilmek zorunda. Yine yangın merdivenleri ile kaçış yollarının kapılarının yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılması ve yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, ihtiyaç halinde gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi bulundurulması gerekecek. Yatılılık kontenjanının 200'den fazla olması halinde, otomatik yangın söndürme sisteminin bulunması da zorunlu hale getirildi."

Yatılı özel okul yurtlarındaki fiziki şartlara da değinen Şamlıoğlu, pansiyon veya yatakhanelerde tavan yüksekliğinin asgari 2,4 metre olması gerektiğine ve yatakhane odalarında her bir öğrenciye en az 10 metreküp hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenmesi zorunluluğunun getirildiğini bildirdi.

"En az 20'şer öğrenci kontenjanı olması şartı"

Kemal Şamlıoğlu, yeni düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

"Ortaokul öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında en az 3, en fazla 6 öğrenci, lise öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında ise en az 1 veya 3, en fazla 6 öğrenci barınabilecek. Son olarak bir özel okulun yatılılık hizmeti verebilmesi, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı en az 20'şer öğrenci kontenjanı olması şartına bağlandı. Halihazırda yatılılık hizmeti veren özel okulların kontenjanında artış olmaması veya yatılılık hizmetinin verildiği binanın değişmemesi halinde mevcut durumlar korunacak."