Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Türkiye’nin 25 ilinden seçilmiş önder vasfına sahip 500 İmam Hatip Lisesi öğrencisinin katıldığı Türkiye Öğrenci meclisi Kurultayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katılımı ile gerçekleşti. Başiskele’de bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa Bakan Yılmaz’ın yanı sıra İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ilçe belediye başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir.

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kişilik ve kabiliyetlerini üst düzeyde geliştirerek yetiştirilmesini istiyoruz. Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmalarımızın amacı çocuklarıma kalkınmış , refah içinde güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bunu da ancak ve ancak iyi bir eğitimle gerçekleştireceğimizin farkındayız. Bu doğrultuda insanlarımızın yaşam standartlarını her alanda yükseltmek için 10. Kalkınma planında eğitim için hedefler konulmuştu. 2013 yılında konulan bu hedeflerin hemen hemen hepsine ulaşıldı” dedi.



“Biz her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük yatırımı doğuya yaptık”

“10. Kalkınma planı 2014- 2018 yıllarını kapsıyor” diyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “O raporda, eğitimde beşeri ve fiziksel altyapı farklılıklarını azaltmak istenilmiş, bugün bu hedefi hemen hemen yakaladık. Öğretmen doluluk oranı doğuda yüzde 92 güneydoğuda yüzde 90 eğer biraz daha açıklık varsa o da yüzde 80’ler civarında olan batıda. Derslik başına düşen öğrenci sayısını 36’lardan 24’e düşürdük. Ama Hakkari’de Bitlis’de bu oran 22. Bizden önceki dönemde doğu ihmal edilmişken, biz her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük yatırımı doğuya yaptık” ifadelerini kullandı.

“Değerler eğitimi eğitimin odak noktasına konuldu”

Eğitime erişim imkanlarını arttırmak ve orta öğretimde okullaşma oranının yüzde yüz yapmak gibi bir hedef koyduklarını söyleyen Bakan Yılmaz, “Gerçekten eğitime erişim imkanlarını arttırdık. 1 milyon 300 bin evladımızı eğitime ulaşsın diye taşıyoruz. Orta öğretimde de bürüt okullaşma bugün yüzde 103. Koyduğumuz hedefin de üstündeyiz. Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana en demokratik katılımlar müfretatımızı güncelledik. Bu yıl birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflara yeni müfredatı uyguluyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren de diğer sınıfların müfredatını yenileyeceğiz. Yenilenen müfredatımızda işlevsel bilgilerin ön plana çıkarılması için sadeleştirme yapıldı. Değerler eğitimi eğitimin odak noktasına konuldu” diye konuştu.

“Türkiye’deki ikili eğitimi kaldıracağız”

“OECD ülkelerinin ortalama milli gelirden eğitime harcadığı para yüzde 5. 2. Bizde ise bu rakam 6.2. diyen Bakan Yılmaz, “Bu oranımızla Avrupa’da milli gelirden en fazla pay eğitime ayrıldı desek doğrudur. İkili eğitimin ve birleştirilmiş sınıf uygulamasının azaltılması isteniyordu. 5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi 4 milyon 300 bin öğrenci ikili eğitim alıyor. Oranı ilköğretimde yüzde 57’den yüzde 43’e düştü. Ama 2019 yılı sonuna kadar inşallah Türkiye’deki ikili eğitimi kaldıracağız. Kaliteli eğitimin olmazsa olmazlarından birisi ikili eğitimin kaldırılmasıdır İfadelerini kullandı.

“Her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması sağlanmalıdır

“Her çocuğun kendi muhitinde eğitim alması sağlanmalıdır” diyen Bakan Yılmaz “Bunu 2013. Yılında söyledik. Siz her okula öğrencileri sınav ile yerleştirirseniz bu mümkün mü? Evinin penceresinden baksa yanında okul var ama gönderemiyorsunuz. Niçin? Farklı puanla öğrenci alıyor. Ne yapmak lazım? Sınavı kaldırmak lazım. Öğrencileri kendi muhitinde eğitim alabilecek hale getirmek lazım. Bu yıl TEOG’U kaldırdık. İnşallah evlatlarımızı evlerine en yakın okula yerleştireceğiz. İsteyenelerin girebileceği bir sınavla da öğrencilerimizi okullara yerleştireceğiz” dedi.