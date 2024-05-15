Öğretmen atamaları mahkemede biter! Mülakat davalık

Öğretmen atamalarında “Yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat” öngören yönetmelik tartışmayı kızıştırdı. Bakanlık “Mülakatın oranı azaldı” diye savunurken, CHP, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sen mahkemeye gidiyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliğinde yaptığı ‘mülakat’ değişikliği Resmî Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz tartışmaları alevlendirdi. Yeni düzenlemeye göre atamalarda KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’si alınacak.

Son açıklanan 20 bin öğretmen atamasında da bu model uygulanacak. 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs’ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran’da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek. MEB yetkilileri “Yüzde 100 olan mülakat ağırlığı yüzde 50-50 oldu” diyerek yeni sistemi savunurken; bazı partiler, sendikalar ve öğretmen adayları “mülakat kaldırılacak sözü tutulmadı” diyerek tepki gösterdi.

Yönetmelik değişikliği için CHP’den “Bu kararın kaldırılması için demokratik ve yasal tüm yolları sonuna kadar kullanacağız” açıklaması gelirken Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan “Atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat uygulamasını getiren yönetmelik değişikliğine iptali istemiyle dava açıyoruz” bilgisini verdi.

Sorularımızı cevaplayan Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat ise “Mülakat tartışmalarının bu kadar gündem olmasının nedeni daha önce açıklanan ‘mülakat kalkacak’ sözleridir. Bu karara rağmen buradan geri adım atılmaması bakanlığa zarar veriyor.

Verilen sözün tutulması gerekir. Mülakat puanına ilişkin son değişikliği de hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Hukuki düzenlemeler noktalandığında kararın iptali için gereken adımları atacağız” dedi.

YENİ MÜLAKATA YENİ KURALLAR

>> İstihdam edilecek öğretmen sayısının üç katı kadar aday mülakata davet edilecek

>>Değerlendirme komisyonunda uzman öğretmen ve başöğretmenler de olacak

>>Ne komisyon üyeleri adayı ne de aday komisyon üyelerini mülakata girdiği ana kadar bilmeyecek

>>Tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış bir konu belirlenecek

>>Öğretmen adayı 45 dakikalık sürede öğrencilerine ders anlatır gibi konuyu anlatacak

>>Mülakatlarda ders anlatma, iletişim, problem çözme ve tutum ile değerleri aktarabilme becerisi değerlendirilecek

>> Öncesinde neyin nasıl ölçüleceğine dair bir kılavuz paylaşılmış olacak

>> 45 dakikanın son kısmında aday öğretmenden konu anlatımında ne yaptığını yazılı ifade etmesi istenecek ve bir tutanak tutulacak

>>Değerlendirme bittiğinde mülakat puanı sisteme girilecek ve sistem kapatılacak

>> Bütün bu süreç kamera kaydına alınacak