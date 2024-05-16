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ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ÖSYM duyurdu: DUS ve STS sonuçları açıklandı
Ösym, Diş Hekimliği, Sınav Sonuçları, Haber

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

ÖSYM, 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçlarını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da yapılan 2024-DUS ve 2024-STS Diş Hekimliği'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Ayrıca her iki sınavın da cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığı bildirildi.

Adaylar, "ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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