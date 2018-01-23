Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Her sene öğrencilerin yarıyıl tatilini nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda velilerde kafa karışıklığı yaşanıyor. “Ödevin azı karar çoğu zarar” diyen Psikolojik Danışman ve Öğrenci Koçu Süleyman Çokay, velilere şu tavsiyelerde bulundu: “Tatil döneminde çocuklar devamlı ders çalışsın düşüncesindeyiz. Hâlbuki çocuğun kendine zaman ayırması, ailesiyle birlikte olması lazım. Tabii ders de çalışmalı. Özellikle lise 12’nci sınıf öğrencileri. Çünkü onları üniversite sınavı bekliyor” dedi.

RAHATLIK BULAŞICIDIR

Son sınıf öğrencilerinin düzenli bir çalışma programı yapması gerektiğinin altını çizen Çokay, “Günü 3’e bölerek, sabah-öğleden sonra- akşam şeklinde çalışabilirler. Hiç çalışmamak rehaveti getirir. Rahatlık bulaşıcıdır. ‘Birkaç gün çalışmayım’ dediğinizde diğer günlere de bulaşır. Mutlaka gün içerisinde tekrar yapılmalı. ‘Hiçbir şey yapmayalım, 14 gün boyunca gezelim’ olmaz” ifadelerini kullandı.

3 SAATİ GEÇMESİN

Çokay, şunları söyledi: Araştırmalarda ödevin çok verilmesiyle başarı arasında ters orantı olduğu ortaya çıktı. 3 saatin altında çalışan çocuklar daha başarılı çıkmış. Yani çok fazla ödev vermek sanılanın aksine çocuklarda başarı getirmiyor. Ödevlerin araştırmaya, keşfetmeye yönelik olması lazım. Ayrıca sorumluluk çocukta olmalı. Ödevi yapmadığında bırakın çocuğunuz nelerle karşılaşabileceğini görsün. Anne ve babalar kontrol mekanizması olmamalı. Çocuklarını uzaktan takip yoluyla izlemeliler.