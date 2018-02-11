Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için faaliyete geçirilen okul, kamplarda yaşayan Müslümanların da katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.

Arakan'da Müslümanlara uygulanan soykırımın devam ettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, katliamdan kaçanların çok zor şartlar altında yaşadığı, dernek olarak 24 Ağustos tarihinden beri yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yedi Başak Derneği Genel Müdürü Halil Karafak, hayırseverlerin derneğe emanet ettiği yardımları bölgeye ulaştırabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Bir neslin yok olmasını engellemek istediklerinin altını çizen Karafak, bölgedeki misyoner ve art niyetli grupların çalışmalarına karşı Müslüman Arakan halkına yönelik eğitim kurumları inşa etmeye başladıklarını ifade etti.

Bölgedeki nüfusun 1 milyona yaklaştığını, eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Halil Karafak, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir adına yapılan okul, nüfusun 1 milyona yaklaştığı bölgede eğitim için güzel bir adım. Sabah erkeklere, çocuklara ve akşam kadınlara yönelik olmak üzere günlük 300 kişiye eğitim verecek. Açılan okul sayesinde bir nebze olsun bölgedeki eğitim açığı karşılanmış olacak. Geleceğin iyilikle olacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Arakanlı kardeşlerimize olan desteğimizi, iyiliklerimizi hiç eksiltmeyeceğiz inşallah. Bölgede yardım faaliyetlerine ek, kalıcı çalışmalar üzerinde çalışıyoruz. Yaşanan sorunların ortadan kalkması için eğitime çok önem veriyoruz, vereceğiz."

Bölgede açtıkları ilkokulu Ömer Halisdemir adına açtıklarını ve bu sayıyı halkın desteğiyle artıracaklarını dile getiren Karafak, "Müslüman bir neslin yok olmasını izleyemeyiz. Çünkü bizler Allah'ın rızasını gözeterek çalışıyoruz. İnanıyoruz ki insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." ifadelerini kullandı.