Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokullarda ihtiyacı olan öğrencilere matematik ve Türkçe derslerinde destek eğitim programlarının düzenlenmesi için 12 ilde pilot uygulama başlatıldı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, her öğrenci için kaliteli ve erişilebilir eğitim hizmetinin sağlanmasının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Gençoğlu, ilkokulların 3’üncü ve 4’üncü sınıflarına devam eden, çeşitli sebeplerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) hazırlandığını bildirdi. Pilot uygulamanın 12 ilde ikinci yarıyıl dönemi itibarıyla başlatıldığını belirten Gençoğlu, bu illerin Ağrı, Ankara, Bingöl, Edirne, Hatay, İstanbul, Konya, Mardin, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa olarak belirlendiğini aktardı. Gençoğlu, şu bilgileri verdi: “İYEP, öğrenci belirleme süreci, esnek program önerisi, modüler ve sarmal öğretim materyalleri, okuma becerileri ile matematik okuryazarlığı alanlarında ülkemize milli bir model sunmaktadır. Program haftada en az 2, en fazla 10 saat uygulanacak. Gruplar 2 ila 10 öğrenci arasında olacak. Eğitimleri öğrencilerin kendi sınıf öğretmenleri verecek. Program, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ülke genelindeki tüm ilkokullara yayılacak. ANKARA