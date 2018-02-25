Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sokakları süsleyen reklam panolarındaki afişleri, gazetelerin yayın akışı sayfasındaki dizi karakterleri, Türk dizilerinin Bosna Hersek'te son yıllarda artan popülaritesini gösterirken, her kesimden insanın takip ettiği bu diziler bir yandan da Türkçeye ilginin artmasına neden oluyor.

Bosna Hersek'teki farklı televizyon kanallarında halen 20'den fazla Türk dizisi yayınlanıyor. Televizyon kanallarının yanı sıra bazı internet siteleri de dizinin Türkiye'de yayınlanmasının ardından Boşnakça alt yazıyla bunları hayranlarıyla buluşturuyor.

Ülkede Türkçeye talep her yıl artarken, Türk dizileri bunda önemli rol oynuyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri de Saraybosna Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne ilginin artması.

Öte yandan, Yunus Emre Enstitüsünün kurslarına ilgi de her yıl artıyor. Bu kurslarda 2009 yılından beri 4 bin 618 kişi Türkçe öğrenirken, ayrıca "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında da devlet okullarında Türkçe öğrenen öğrenci sayısı 8 bini aştı.

"Türkçeye ilgim Türk dizilerinden"

Saraybosna Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan Fatima Huremovic, Türkçeye ilgisinin Türk dizileriyle başladığını belirterek, "Türkçe güzel ve şirin bir dil. Kulağıma da hoş geldi ve bu sebepten öğrenmeye başladım. Yedi Güzel Adam'ı takip ediyorum. Her gece bir bölüm izliyorum." dedi.

Ailesinin de Türk dizilerini izlediğini anlatan Huremovic, dizileri takip eden birçok arkadaşının olduğunu ve onlarla kimi zaman dizilerdeki olaylar hakkında konuştuklarını söyledi.

Huremovic, bazı arkadaşlarının da Türk dizilerinden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başladığını, diziler sayesinde kelimeler, deyimler ve atasözleri öğrendiğini, bunun yanında telaffuz yeteneğini de geliştirdiğini ifade etti.

Yüksek lisansını Türkiye'deki bir üniversitede yapmak istediğini kaydeden Huremovic, gelecekte tercümanlık ya da Türkçe öğretmenliği yapmak istediğini sözlerine ekledi.

"Türk dizilerinin reytingleri yüksek"

Ülkede en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Hayat Televizyonunun Program Satınalma Sorumlusu Sanela Junuzovic, Bosna Hersek'te 10 yıl önce yayınlanmaya başlayan Türk dizilerinin hala çok popüler olduğunu söyledi.

Türk dizilerinin ülkede Türkçeye ilgiyi de teşvik ettiğini kaydeden Junuzovic, televizyonların bunda büyük bir katkısı olduğunu ifade etti.

Dizi izleyecilerinin kendilerini dizilerdeki karakterlerle tanımlamak istediğini aktaran Junuzovic, özellikle gençlerin dizilerdeki karakterler gibi giyinip, onlar gibi davranmak istediğini anlattı.

Junuzovic, Türk yapımlarının kaliteli ve senaryolarının güçlü olmasının yanında Bosna Hersek kültürüyle benzerlik göstermesinin buradaki izleyicinin ilgisini çektiğini vurgulayarak, "Türk dizilerin reytingleri gerçekten yüksek. Eğer böyle olmasaydı şu an iki Türk dizisini satın alıp aynı anda gösteremezdik." dedi.

Kendi kanallarında yayınlanan Türk dizilerinin en çok izlenenler arasında yer aldığının altını çizen Junuzovic, aynı durumun diğer kanallar için de geçerli olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini dile getirdi.

Junuzovic, ülkenin en çok izlenen 10 televizyon kanalının her birinde ortalama iki Türk dizisinin yanınlandığını sözlerine ekledi.