Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında üçüncü durağı olan Senegal'de açılacak Yunus Emre Enstitüsü (YEE) için çalışmalar devam ediyor. Enstitünün Şeyh Anta Diop Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında 60'a yakın öğrenci Türkçe eğitimi görürken, merkezin açılmasıyla sayının artması bekleniyor.

YEE, ülkenin en büyük üniversitesi Şeyh Anta Diop Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile imzaladığı Türkoloji Protokolü kapsamında üniversiteye okutman ve materyal desteği sağlıyor. Üniversitede 60'a yakın öğrenci Türkçe öğreniyor.

Dakar'da müstakil bir Yunus Emre Enstitüsü kurulması için çalışmalar da sürüyor.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, geçen ay Senegal'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Dakar'da Yunus Emre Enstitüsü kurulması için çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

Türkçe Öğretim Portalı ile de Türkçe öğreniliyor

Öte yandan dünyanın farklı noktalarındaki 54 Türk Kültür Merkezi ile Türkiye'yi, Türk kültürünü, tarihini ve sanatını tanıtan ve Türkçe öğreten YEE, henüz merkezinin bulunmadığı pek çok noktaya da Türkçe Öğretimi Portalı ile ulaşıyor ve Türkçe öğrenmek isteyenlere hizmet veriyor.

Senegal de bu kapsamda Türkçe Öğretim Portalı'nın kullanılmaya başlandığı ülkelerden biri. Senegal'de 108 kişi Türkçe Öğretim Portalı'ndan faydalanıyor.

"Türkçe bilen kalifiye eleman ihtiyacı var"

Dakar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Erdal Bolatkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri Şeyh Anta Diop Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde enstitünün Dakar'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Protokol gereği söz konusu üniversitede Türkçenin, seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulduğunu belirten Bolatkale, Senegallilerin Türkçeye ilgisinin büyük olduğunu ve dolayısıyla öğrenci sayısının her geçen yıl daha da artacağını ifade etti.

Üniversitede Türkoloji Bölümü kurulabilmesi için de çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Bolatkale, Türkoloji kürsüsünün kurulmasının Türkiye - Senegal ilişkilerine çok büyük olumlu katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Bolatkale, "Senegal'de faaliyet gösteren iş çevrelerinin en çok ihtiyaç duyduğu şey Türkçe bilen kalifiye elemandır. Senegal gençlerinin Türkçe öğrenmesi bu açığı önemli ölçüde giderecektir." diye konuştu.

"Senegal ordusuna Türkçe eğitim vereceğiz"

YEE'nin Senegal'deki faaliyetlerinin sadece üniversite ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bolatkale, şunları kaydetti:

"Dakar Yunus Emre Enstitüsünün kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Yani yakın zamanda faaliyetlerini enstitü seviyesine yükseltecektir. Böylelikle Senegal’deki bilim çevreleriyle Türkiye'deki akademisyenler arasında bilim köprüsü oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca Senegal'in kültür ve sanat merkezi olan Dakar'da kültür ve sanat çevreleriyle ilişkiler kurup Türk kültürünü ve sanatını Senegal halkına, Senegal kültür ve sanatını da Türk halkına tanıtmak suretiyle kurumsal manada kültür elçiliği misyonunu da üstlenmektedir.

YEE, bu anlamda Türkiye ile alakası olan gruplarla iyi ilişkiler kurmak için görüşmelerini devam ettirmektedir. Türkçenin bir dünya dili olması adına Türkçe öğretimi işini sadece üniversitelerle sınırlı tutmayıp Senegal'deki diğer kurum ve kuruluşlarla da gerekli protokolleri imzalamak için ön hazırlıklarını sürdürmektedir. Türkiye ile Senegal arasındaki askeri eğitim ve iş birliği anlaşması çerçevesinde Senegal ordusunun subaylarına Türkçe dersi vermek için gerekli bütün hazırlıkları tamamladık. Mart ayı içerisinde dersleri başlatmayı hedefliyoruz.

Senegal ordu mensuplarına Türkçenin öğretilmesi askeri ilişkilerin daha ileriye götürülmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Senegal Ticaret Odası başkanının Türkiye - Senegal ilişkilerini geliştirmek adına kurumumuzdan Türkçe kursu talebi olup gerekli görüşmeler sürdürülmektedir. Talep yoğunluğu bu şekilde devam ederse sadece Dakar'da değil Senegal'in diğer şehirlerinde de merkezlerin açılması imkan dahilindedir."