Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav başvuru tarihlerini ve kılavuzunu yayımladı. Adaylar kılavuza "http://www.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
ÖSYM YKS 2018 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
ÖSYM'den yapılan açıklamada 2018 YKS başvuruarının 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.
ÖSYM'nin 28 Şubat 2018 tarihli açıklaması şöyle; "2018-YKS başvuruları, 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2018-YKS Kılavuzunda yer almakta olup adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."