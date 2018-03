Türkiye Gazetesi

Mllî Eğitim Bakanlığı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı ile ortaklaşa yürütülen ‘Şirket Programı’ projesi kapsamında Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri kendi Çizgi Roman şirketlerini kurarak girişimciliğe ilk adımlarını attı. Projeyle ilgilenen öğrenciler bir araya getirilerek bilgilendirildi ve bu bilgi ışığında öğrenciler birbirleriyle eşleşerek ekiplerini kurdu. Bir araya gelen 62 öğrenci ile birlikte her biri farklı amaca hizmet edecek olan 9 şirket kuruldu. Kurulan her bir şirketin çocuk istismarı, hayvana şiddete karşı dikkat çekmek, ayrıca Arakan’a yardım ve Afrika’da su kuyusu açtırma gibi sosyal sorumluluk proje çalışmaları bulunuyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından, başarılı bulunan şirket mayıs ayında yapılacak finalde birinci olarak seçilecek ve Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek.

Çizgi roman, magnet, şal, kalem, tişört gibi farklı alanlarda şirketler kuran Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Türkiye genelinde 330 okulla yarışıyor. Proje kapsamında Türkiye’deki ilk Çizgi Roman şirketini kuran öğrenciler yazdıkları hikayeleri karikatürleştiriyor ve İngilizce diline çevirerek okuyucularıyla buluşturuyor. Bu genç girişimcilere ünlülerden de destek yağıyor. Aralarında Tülin Şahin, Yılmaz Vural ve Bülent Serttaş’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim öğrencilere sosyal medya üzerinden videolar çekerek destek oluyor.



‘‘Şu an okulumuzun 9 şirketi var’’

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur, ‘’İhlas Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik gelişimi ve sosyal becerilerini ortaya çıkartacak bir çalışmanın içerisindeyiz. Öğrencilerimizin sosyal alanlardaki becerilerini ortaya çıkartacak kulüplerimiz var. Bu kulüplerin biri de başarılı çalışmalar yürüten Girişimcilik Kulübü. Avrupa Birliği ve bakanlığımız ile birlikte yürütülen Genç Başarı Eğitim Vakfı ile ilgili şirket programlarına katıldık. Şu anda 9 şirketimiz bu alanda çalışmalar yapıyor. Biz İhlas Koleji olarak öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal anlamda onları geliştirecek, gizli yeteneklerini ortaya çıkartacak bir eğitim programı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz bu şirket programlarında elde ettikleri gelirlerle bir fayda sağlayarak Afrika’da su kuyusu açmayı hedefliyor. İnşallah kardeş kuruluşumuz olan İhlas Vakfı ile Afrika’da su kuyusu açacağız’’ diye konuştu. Emrah Kuş- Fethiye Mutaf İHA