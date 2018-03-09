Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

04 Mart'ta tüm Türkiye'de tamamlanan BİLSEM grup tarama testlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar bugün yayınlanacaktı. Ancak son dakika yapılan duyuruya göre; BİLSEM 2018 sınav sonuçlarının açıklanması ertelendi. Sınava girenler ise BİLSEM sınav sonucu neden ertelendi, BİLSEM sınav sonucu ne zaman açıklanacak? gibi sorulara cevap arıyor. MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçları 9 Mart tarihinde açıklanacaktı. Veliler, BİLSEM 2018 sınav sonuçlarını nereden öğreneceğini sorguluyor, BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçlarının açıklanması ertelendi. İşte BİLSEM sınav sonucu neden ertelendi ve BİLSEM sınav sonucu ne zaman açıklanacak gibi aradıklarınız.

Bilsem sınav sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Milli Eğitim Bakanlı, 2018 BİLSEM sınav sonuçlarının 9 Mart Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavları 6 Ocak - 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacını taşıyan BİLSEM sonuçları, öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.