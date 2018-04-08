Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÜ Engelli Öğrenci Destek Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, 1982 yılında kurulan, 3 milyonluk öğrenci sayısıyla dünyanın 11 mega üniversitesi arasında yer alan ve 16 ülkede Türk vatandaşlarına yükseköğretim imkanı sağlayan sistemde, 22 bin 767 engelli öğrenci bulunuyor.

Engelli öğrencilerin 16 bin 282'sini erkekler, 6 bin 485'ini ise kadınlar oluştururken, İstanbul 3 bin 308, Ankara 2 bin 487, İzmir de 778 ile engelli öğrenci sayısında ilk 3 sırayı alıyor.

Rapora göre bu öğrencilerin 6 bin 546'sı işletme, 6 bin 170'i kamu yönetimi, 3 bin 854'ü sosyoloji, 3 bin 723'ü adalet, 3 bin 632'si sosyal hizmetler, 3 bin 324'ü ise ilahiyat bölümlerinde öğrenim görüyor.

Gündoğan: Engelli öğrencilerimizin 4'te 3'ü erkek

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerden hem üniversite senatosunun hem de Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla hiçbir öğrenim ücreti talep etmediklerini söyledi.

Açıköğretim sisteminin temel amaçlarından birisinin eğitimi insanların ayağına kadar götürmek olduğunu dile getiren Gündoğan, "Engelli öğrencilerimizin 4'te 3'ü erkeklerden oluşuyor. Bu öğrencilerimiz ağırlıklı olarak işletme, sosyoloji, kamu yönetimi gibi bölümlerde öğrenim görüyor. Engelli öğrencilerimiz içinde çeşitli iş yerlerinde çalışanlar var. Çalışan engelli öğrencilerimizin yüzde 70'i kamuda istihdam edilenlerden oluşuyor." dedi.

Gündoğan, engelli öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla farklı etkinlikler de yürüttüklerini sözlerine ekledi.