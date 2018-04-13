Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Türkiye Özel Okullar Derneği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dernek üyesi özel okullar, geçen yıllarda olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı sınavın sonuçlarını kullanarak yerleştirme yapacak.

Dernek tarafından 18 Nisan'da İstanbul'da merkezi sınav sonuçlarının özel liselerde öğrenci alımında kullanılmasına ilişkin konuların ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya, aralarında yabancı özel okullar ve köklü Türk kolejlerinin de bulunduğu dernek üyesi yaklaşık 300 özel okul yöneticisi davet edildi.

Toplantıda, 9 okul temsilcisinin katılımıyla "Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullar Komisyonu" kurulacak. Komisyon, toplantıya katılacak özel liselerin kayıt takvimini ve merkezi sınavla öğrenci alımına ilişkin uygulama usullerini hazırlayacak ve Millî Eğitim Bakanlığına sunacak. Bakanlık yetkilileriyle yapılacak görüşmenin ardından özel okulların kayıt takvimi ve kayıt kılavuzu kamuoyuna açıklanacak.

Özel okulların mevzuata göre kendi sınavlarını yaparak bunun sonucuna göre öğrenci kaydetme hakkı da bulunuyor.

Bazı okullar internet sitelerinden duyurdu

Bu arada, talep gören bazı özel liselerin internet sitelerinden "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı sınav sonuçlarını kullanarak öğrenci kayıt-kabul işlemlerinin yapılacağını" ilan ettikleri gözlemlendi.

Bu nedenle, özel liselere gitmeyi hedefleyen öğrencilerin, bu okulların internet sitesine girerek merkezi sınavla ilgili duyuruları takip etmesi tavsiye edildi.