Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, “üniversitelerden kaydı silinenlere af” düzenlemesini içeren tasarı kabul edildi. 2018 yılı itibariyle ön lisan, lisans ve lisans üstü normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin sayısı yaklaşık 500 bin civarında. Açıktan ve uzaktan öğretim görenlerle birlikte bu sayı 680 bini buluyor. Bu anlamda öğrenciler, çıkan afla birlikte ikinci bir şans yakalayarak üniversitelerine geri dönebilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu “Terör hariç çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkânı getirildi. Düzenleme tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık gibi çeşitli sebeplerle ayrılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri de kapsıyor. Geriye dönük bir sınır yok, başlangıç tarihi öngörülmedi” dedi.