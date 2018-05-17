Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Güncellenen Öğretmenlik Lisans Programlarının Tanıtımı" dolayısıyla, YÖK Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim sistemlerinin amacının topluma faydalı toplumsal değerleri gözeten etkili iletişim becerilerini sağlayan, toplumla barışık bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Yılmaz, eğitim tarihi boyunca öğretmenlerin nitelikleri, seçimi, çalışma koşulları hakkında sayısız görüşlerin ortaya atıldığını ve konunun her boyutuyla tartışıldığını dile getirdi.

Demokrasinin gelişmesi için nitelikli eğitimin şart olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bugün 65 binin üzerinde okulda bir milyondan fazla öğretmenimiz ve 18 milyona yakın öğrencimizle eğitim veriyoruz. Eğitime verdiğimiz önem, eğitime ayrılan kaynaktan da bellidir." ifadesini kullandı.

Kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsurlarından birisinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı olduğunu vurgulayan Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının şu an 17 olduğunu bildirdi.

Millî Eğitim Bakanı Yılmaz, 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "20 binin öğretmenin mülakatı tamamlandı. 5 bin öğretmenin mülakatını önümüzdeki ay başlatıyoruz. Bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturduğumuzda 610 binin üzerinde öğretmen atamasını gerçekleştirmiş olacağız. Bugün gördüğünüz her üç öğretmenden birisi bizim dönemimizde atandı." dedi.

Kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsularından birisinin de eğitimin teknolojiyle buluşturulması gerektiğini belirten Yılmaz, FATİH projesiyle bir milyon 400 binin üzerindeki tablet bilgisayarı öğretmen ve öğrencilere dağıttıklarını kaydetti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç ise konuşmasında, YÖK’ün bundan sonra yükseköğretime erişimi artırmaya değil, kalite çıtasını yükseltmeye çalışacağını vurguladı.

Kalite Kurulunun kurulması, tıp, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına başarı sıralamasına göre öğrenci almaya geçilmesi, barajın yükseltilmesi gibi pek çok yeniliğe imza attıklarına işaret eden Saraç, üniversitelerin ihtisaslaşması sürecinin de yeni YÖK'ün başarı hanesine yazılan projelerinden olduğunu söyledi.

Konuşmasında, nitelikli öğretmen yetiştirme sorununun henüz çözülemediğine dikkati çeken Saraç, toplantıda bu konuda değerlendirme yapılacağını ifade etti.

"9 bin 144 öğretim elemanı eğitim fakültelerinde görev yapıyor"

Türkiye'de 78'i devlet 17'si vakıf yükseköğretim kurumunda olmak üzere 95 eğitim/eğitim bilimleri fakültesi mevcut olduğunu ve bu fakültelerde 9 bin 144 öğretim elemanının görev yaptığına değinen Saraç, lisans öğrencisi sayısının 213 bin, lisansüstü öğrenci sayısını ise 20 bin dolayında olduğunu aktardı.

Saraç, bundan sonra, eğitim bilimleri fakültelerinde daha etkili öğrenme-öğretme süreçleri gerçekleştirmek, daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek, daha çok sosyal fayda sağlamaya dönük projeler ve araştırmalar yapmanın temel amaçları olduğunu vurguladı. Saraç, "Eğitim, her şeyden önce 'erdemli insan yetiştirme' sürecidir. Kendisine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa hayırlı bir nesil yetiştirmektir. Bu sürecin temel aktörleri öğretmenlerdir. Öğretmen yetiştiren kurumların başında da eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerimiz gelmektedir." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç, öğretmen yetiştirme lisans programlarının daha önce de YÖK'ün koordinasyonunda 1998 ve 2006 yıllarında güncellendiğini hatırlatarak, lisans programlarının son güncellenmesinin üzerinden 12 yıl geçtiğini söyledi.

YÖK bünyesindeki Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun, yeni üyelerin katılımıyla yeniden yapılandırıldığını aktaran Saraç, eğitim bilimleri fakültelerine girişte, 240 bin barajının getirildiğini bildirdi.

Söz konusu fakültelerin bölüm ve anabilim dalı yapılanmasının yeniden oluşturulduğunu belirten Saraç, ikinci öğretim programlarının kapatılmaya başlandığını kaydetti.