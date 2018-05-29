Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılan ankette engelli adayların başvuru merkezlerinin hizmet kalitesinden yüzde 89 oranında memnun oldukları belirlendi.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, düzenlenen ankette engelli adayların sınavla ilgili bazı uygulamalardan memnuniyet seviyeleri ölçüldü.

Ankette engelli adayların başvuru merkezlerinin hizmet kalitesi ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 89 olarak tespit edildi.

ÖSYM sınavlarında engelli adaylara ek süre verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 85 olarak ölçüldü. Engelli adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı da yüzde 86 olarak belirlendi.

Diğer taraftan ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda engelli adayların sınava alındığı binaların uygunluğu, kullanılması zorunlu bir aparat olması durumunda jammerlı sınav salonu hizmetinin artık her ilde yapılması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi.