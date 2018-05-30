Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 ÖSYM ALES ilkbahara sınav sonuçları sorgulamak için haberimize bakabilirsiniz. ÖSYM merakla beklenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi sınav sonuçlarını açıkladı. 6 Mayıs 2018'de yapılan ALES sınavının sonuçları bugün itibarıyla belli oldu. Sınava giren adaylar ise ALES ilkbahar sınav sonuçlarını sorgulamak için internette aramalarına devam ediyor. 2018 ALES sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğreneceksiniz. Aşağıda belirttiğimiz fotoğrafın üzerine tıklayarak ALES sınav sonuçlarını öğreneceksiniz. İşte 2018 ÖSYM ALES ilkbahar sınav sonuçları ile ilgili aradıklarınız...

ALES SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

Adaylar sınav sonucu yukarıdaki bağlantı ile direkt olarak erişebilecekleri ALES sonuç sorgulama sayfasına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi bilgilerini girerek öğreniyorlar.

ales-sonuclari-2018-ilkbahar

ALES SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik

ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.