Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay/ İSTANBUL



Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği Liselere Giriş Sınavı (LGS) tamamlandı. Bu yıl ilk kez uygulanan sınavda öğrenciler kadar onların velileri de aynı heyecanı sınavların yapıldığı binanın dışında yaşadı. Aylardır yapılan çalışmaların, büyük fedakârlıkların karşılığının alınması için öğrenciler zorlu serüvenden başarıyla çıkmak istiyor. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başladı. Sınavın, 50 soruluk sözel alandan oluşan birinci bölümü 75 dakika, 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci bölümü de 60 dakika sürdü. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltildi. İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verildi. Bu sürede öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.



SONUÇLAR 22 HAZİRAN'DA



Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak. Sınavın soru ve cevaplarının bugün yayımlanması bekleniyor. Sınav sonrası konuştuğumuz öğrencilerde genel kanı ise şöyle: Sözel sorularının çok basit, sayısal sorularının ise oldukça zor olduğu... Bazı öğrenciler ise soruların uzun olduğu ve bunun neticesinde sürenin yetmediği görüşünde... Sonuç olarak sınavın düğümünü Matematik belirleyecek gibi...



9.45 FACİASI YAŞANMADI



MEB'in bu yıl hayata geçirdiği uygulamayla, geç kalan öğrenciler saat 09.45'e kadar sınava alınması sağlandı. Böylelikle daha önceki sınavlarda yaşanan "9.45 mağdurları" manzaraları bu sene tarihe karıştı.