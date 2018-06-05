Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın Buhara şehrindeki Mir Arap Yüksek Medresesi ile Türkiye’nin dört üniversitesi arasında iş birliği memorandumu imzalandı.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinin daveti üzerine ülkeye gelen Türkiye’deki bazı üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ve ilahiyatçı profesörlerinden oluşan heyet Özbekistan’ın tarihi Buhara şehrinde incelemelerde bulundu.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamaya göre, aralarında İbn Haldun Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Dicle Üniversitesi rektör, rektör yardımcıları, dekan ve öğretim görevlilerinden oluşan heyetin Özbek tarafı ile yaptığı görüşmelerde taraflar arasında eğitim alanlarında iş birliği meseleleri ele alındı.

Görüşmelerin ardından Buhara’daki Mir Arap Yüksek Medresesi ile Türkiye’nin İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında eğitim alanında iş birliği memorandumu imzalandı.

Söz konusu protokol ile taraflar arasında öğrenci değişimi, bilimsel araştırma projelerini hayata geçirme, öğretim görevlilerinin staj eğitimi, bilgi ve bilimsel materyal değişimi, konferans ve diğer etkinlikleri düzenleme meselelerinde iş birliği öngörülüyor.

Öte yandan Türk heyeti, Semerkant'a da giderek İmam Buhari türbesini ziyaret etti.