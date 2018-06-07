Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, merkez, bu yılın başından itibaren adayların hem çağrı merkezinden hem de tüm illerdeki sınav koordinatörlüklerinden aldığı hizmete yönelik memnuniyet anketini düzenli şekilde yapmaya ve kamuoyu ile paylaşmaya başladı.

Bu kapsamda ÖSYM, 81 il merkezi sınav koordinatörlüklerinden hizmet alan 4 bin adayla yapılan ankette, koordinatörlük çalışanlarının adaylara yaklaşım ve tutumundan duyulan memnuniyet oranı yüzde 95,3 oldu.

Sınav koordinatörlüğünün sunduğu hizmetin kalitesinden adayların yüzde 93,9'u memnun kalırken, erişim kolaylığıyla ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 89 olarak tespit edildi.

Adayların buradaki çalışanların bilgi, deneyim ve sorun çözme becerilerinden ise yüzde 94,7 oranında memnun oldukları ölçüldü.

Ayrıca bu hafta 81 il merkezinde sınav görevlilerinin sınav koordinatörlüklerinden aldıkları hizmete yönelik aynı anketten yapılacak.

Her iki anket sonuçları birlikte değerlendirilerek tüm illerdeki sınav koordinatörlüklerinin verdiği hizmetin kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgili önlemlerin alınması planlanıyor.