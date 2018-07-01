Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleşti. Yurt genelinde milyonlarca kişinin ter döktüğü sınava sabah erken saatlerinde gelen adaylar, giriş kapılarından polis tarafından didik didik arandı. 10.15’de başlayan sınava girişler saat 10.00 itibarıyla durduruldu. Polis, adayların sınav giriş belgeleri ve kimliklerini kontrol ettikten sonra sınav salonlarına girmelerine izin verdi.



HEDEF EN ÇOK DOĞRU

Sınav sonrası konuştuğumuz öğrenciler imtihanın genel olarak basit matematik sorularının ise zor olmasından yakındılar... TYT bir sıralama sınavı... Her sorunun puan değeri 1,33. Yani matematik sorusundan da sosyal sorusundan da öğrencinin alacağı puan aynı. Birçok öğrenci bu kritere göre hareket ettiğini söyledi. Bu yüzden de matematikte kendilerini iyi hissetmeyen öğrenciler sosyal çözerek açığını kapatmaya yoluna gittiler. Önemli olan sıralamada ne yapıp edip, yukarılara tırmanmak. İlk oturumda fark oluşturan kişi yapabileceğinin en fazlasını yapıp, diğer testlerle de haşır neşir olup, fazla net çıkaran olacak.



İKİNCİ OTURUM BUGÜN

Bugün ise YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. Yine aynı saatte başlayacak sınavda adaylara 4 testten toplam 160 soru yöneltilecek. Ama adaylar istedikleri puanlara göre iki test yanıtlayacak. Saat 15.45’te YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) var. Sınav 120 dakika sürecek. Sınavda İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça 80 soru yer alacak.



SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA

YKS yerleştirme puanları 31 Temmuz’da açıklanacak. Üniversite tercihleri ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

15 saniye geç kaldı 1 yılını kaybetti

15 dakika kuralı, bu yıl da üniversite adaylarını etkiledi. Türkiye genelinde birçok öğrenci 10.00’da kapanan kapılar sebebiyle sınav salonuna alınmadı. Bunlardan en talihsiz olan Çorum’daki bir öğrenciydi. Saat henüz 10’u 15 saniye geçmişken okula gelen öğrenci, içeri giremedi. Tokat’ta da adaylardan Esmanur Al, nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmadığı gerekçesiyle okula sokulmadı. Samsun’da ise, geçirdiği trafik kazası sebebiyle yüzü sargılı olan Muhammet Öztürk’ün (21) 1 yılı boşa gitti.