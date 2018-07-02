Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise Giriş Sınavı (LGS) tercihleri, yüzdelik diilm ve il sıralaması e okul üzerinden yapılıyor. Lise Giriş Sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler LGS giriş için tercihleri bekliyordu. MEB'den yapılan açıklamada Lise Giriş Sınavı (LGS) tercihleri, yüzdelik dilim ve il sıralamasının e okul üzerinden yapılacağı duyuruldu. İşte Lise giriş tercihleri ile ilgili aradıklarınız...

LGS tercihleri için beklenen haber geldi. Yüzbinlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği LGS tercihleri, yüzdelik dilim ve il sıralaması e okul üzerinden erişime açıldı. İyi bir liseye girip eğitimini iyi almak isteyen yüzbinlerce öğrenci, LGS sınavında ter döktü. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte LGS tercihleri, yüzdelik dilim ve il sıralaması vs gibi işlemlerin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Son dakika gelen açıklamaya göre Lise Giriş Sınavı (LGS) tercihleri, yüzdelik dilim ve il sıralaması e okul üzerinden yapılabilecek.