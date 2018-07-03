Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 YKS tercih kılavuzu! Bu yıl değişen sistemle bir ilki yaşayan öğrenciler YKS'ye girdiler. Üniversiteli olma ümidi ile emeklerinin karşılığı alacakları günü bekliyorlar. Tüm hayatlarını etkileyecek olan tercih aşamasında ise onlar yol gösterecek olan YKS tercih kılavuzu yayımlandı. YKS sınavı kimi öğrenci için kolay kimi öğrenci için zor geçti. YKS'de öğrenciler içerden ter dökerken dışarda da veliler ter döktü. YKS sınavına 15 dakika kuralı sebebi ile geç kalıp giremeyenlerin bir senesi ziyan olmuş oldu. Üniversite hayalleri seneye kaldı. Bu zorluklardan geçen öğrencilerin aklında aynı sorular var. YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar sürecek? diye merak için bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI (TIKLA-ÖĞREN)

"2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir" denildi.

Yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar.TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklar.

YKS BARAJ PUANI NEDİR?



Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YKS NASIL YAPILIYOR?

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapıldı. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirildi.TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada, 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alındı.YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.

YKS 15 DAKİKA KURALI

Selbaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1 (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacağını hatırlattı.

Selbaş, her adayın 15 dakika kuralına harfiyen riayet etmesi gerektiğini belirterek, "YKS -1 TYT için adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00’dur. Sınav saat 10.15'te başlayacaktır. Sınav 53 bina ve 622 salonda gerçekleştirilecek. Sınav süresi ise 135 dakikadır. Isparta'da YKS 1- TYT’ye 14 bin 172 aday başvuruda bulundu. Sınavda 830 personel görev alacaktır" ifadelerini kullandı.

YKS -2 AYT 1 Temmuz Pazar günü yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı -2 Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirileceğini anlatan Prof. Dr. Reşat Selbaş, "15 dakika kuralı burada da geçerli. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00, sınav 180 dakika sürecek. Sınav 46 bin ve 481 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda bin 482 personel görev alacak. YKS -2 AYT için Isparta’da 11 bin 937 aday müracaat etti" şeklinde konuştu.