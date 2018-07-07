Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'da 5-16 yaş arası 51,53 milyon çocuğun 22,84 milyonu okula gitmiyor.

"Pakistan Eğitim İstatistikleri 2016-2017" adlı rapora göre, ülkedeki çocukların yüzde 44'ü eğitim kurumlarına kayıtlı değil.

Raporu kamuoyuna açıklayan Federal Eğitim Bakanı Muhammed Yusuf Şaikh, okula gitmeyen çocuk sayısının önceki yıla göre 210 bin artış göstererek 22 milyon 840 bine yükseldiğini söyledi.

Bakan Şaikh, en yüksek oranın Belucistan eyaletinde görüldüğünü belirterek bu eyaletteki çocukların yüzde 70'inin okula kayıtlı olmadığını aktardı.

Rapora göre, Belucistan'ı yüzde 57 ile Aşiretler Bölgesi, yüzde 52 ile Sindh, yüzde 47 ile Azad Keşmir ve Gilgit Baltistan, yüzde 40 ile Pencap ve yüzde 34 ile Hayber Pahtunhva takip etti.

Ayrı bir idari yapı olan İslamabad Başkent Bölgesi'nde ise okula gitmeyen çocukların oranı yüzde 12 olarak belirtildi.

Ülkedeki söz konusu çocukların 5,06 milyonunun ilkokul çağında 17,78 milyonunun ise ortaokul ve lise çağında olduğu belirtilirken kızlarda okula gitmeme oranı yüzde 49, erkeklerde ise yüzde 40 olarak açıklandı.

"OKULLARIN YÜZDE 26'SINDA SADECE BİR ÖĞRETMEN VAR"

Son 5 yılda çocuk nüfusu 1 milyon artarken okula gitmeyen çocuk sayısının 3 milyon azaldığı belirten raporda okul ve öğretmen altyapısına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Rapora göre, ülkedeki okulların yüzde 26'sında sadece bir öğretmen, yüzde 18'inde sadece bir derslik bulunuyor. Okulların yüzde 22'sinde içme suyu, yüzde 32'sinde elektrik, yüzde 22'sinde tuvalet ve yüzde 21'inde bahçe duvarı yok.

Raporda eğitim sistemi ve altyapısını geliştirmeye yönelik atılan adımların olumlu sonuçlarına da yer verildi. Buna göre, alınan karar ve kabul edilen yasalar neticesinde orta öğretime kayıt olan kız çocuğu oranı 2012-2017 arasında yüzde 77, okul öncesi eğitime kayıt oranı ise 2015-2018 arasında yüzde 10 arttı.

Ülke genelinde altyapı noktasında en gelişmiş yerler ise Pencap Eyaleti ve İslamabad Başkent Bölgesi oldu. Bu iki bölgenin de okullarının neredeyse tamamında içme suyu bulunurken, çoğunda da kız ve erkekler için ayrı tuvaletler yer alıyor.

"2030'DA TÜM ÇOCUKLAR OKULA GİDECEK"

Raporda Pakistan'ın dünyaya açılmasını sağlamak amacıyla 2020'den itibaren özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden öğrencilere burs verileceği, gelişmiş ülkelere öğrenci göndermek için de verilen burs miktarlarının artırılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Tüm Pakistanlı çocukların 2030'da okul öncesi, ilk ve ortaokul eğitimi almasının sağlanacağı hedefinden söz edilen raporda aynı yılda mesleki ve teknik eğitim ile üniversitelerin de maliyetinin herkesin karşılayabileceği seviyede olacağı belirtildi.

Hedef olarak belirlenen 2030'da engelli ve dezavantajlı çocukların da eğitim sistemine yüzde 100 katılması planlanırken kültür, cinsiyet, etnik köken ve din ayrımı gibi sorunların çözümü için vatandaşlık, insan hakları ve cinsel sağlık alanlarında eğitimler verilecek. Aynı eğitimler öğretmenlere de verilecek.