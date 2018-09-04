Başvurular geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden yapılırken, 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak.
KYK için son gün: 10 Eylül
04.09.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularına başladı.
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578917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/578917.aspx
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