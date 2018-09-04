Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başvurular geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden yapılırken, 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak.