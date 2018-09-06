Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önlisans okuyanlar lisans okumak için her sene yapılan DGS sınavına girdi. DGS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren heyecan dorukta. Binlerce öğrenci istedikleri okulları yazabilmek için heyecan içinde bekliyor. Aldıkları puan ile istedikleri okullara girebilmek için kıran kırana yarışa girecekler. Hayallerine bir adım daha yaklaşmak için DGS sınavına girenler DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? gibi soruları merakla bekliyor. ÖSYM tercihlerin yarın başlayacağını 14 Eylül Cuma günü sona ereceğini duyurdu. Sabırsızlıkla bekleyen adayların aklındaki bir diğer soruda DGS DGS tercih kılavuzlarına sayfamızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Peki DGS tercihlerinde son gün ne zaman?

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), tercih işlemleri yarın başlıyor.

SON GÜN 14 EYLÜL



Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden elektronik ortamda yapabilecekler. Tercih işlemleri 14 Eylül Cuma sona erecek. Yetkililer konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamama sebebiyle öğrenciler konuyu detaylı anlamda aramaya başladı. DGS sonuçlarının açıklanmasının üzerinden günler geçmesine rağmen DGS tercih kılavuzu yarın yayınlanacak.

ÖSYM AİS sayfasında başvurular başladığı andan itibaren, kurumun resmi sayfasında tercih kılavuzu belirlenecek. Başvurular kılavuz üzerinden yapılırken, sınav merkezi tarafından uyarılar dikkatlice okunması gerekiyor. Geçen seneler baz alındığın sınav merkezi iki konuda resmi uyarıda bulundu: Tablo 2 ve özel koşullar...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

TABLO 2 VE ÖZEL KOŞULLAR UYARILARI

ÖSYM DGS üzerinden başvurular adaylar tarafından yapılırken, sınav merkezi gerek Tablo 2 gerek özel koşullara dair resmi uyarılarda bulundu. Kurum tarafından yapılan o açıklama:

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

DGS KOŞULLARI

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

BAŞVURULAR TERCİH SÜRESİ İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır