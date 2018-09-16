2018-2019 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da 3 milyon 200  bin öğrenci, 6 bin 900 civarında okulda, 116 bin derslikte yeni eğitim dönemine  merhaba diyecek.

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk günü sabah 06.00'dan 14.00'e kadar  İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada okullarda güvenliği sağlamak  amacıyla 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi olmak üzere  toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlandığını bildirdi.

Alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge  Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma  Komutanlığı, İSPARK A.Ş, Şehir Hatları A.Ş, İDO A.Ş, İstanbul Esnaf ve  Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis  Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da düzenlenen toplantıda eylem planı  hazırlandı.

Alınan tedbirler kapsamında, kararlaştırılan bazı uygulamalar ise  şöyle:

  "Okul servis araçları, öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında  okul bahçelerini kullanabilecekler. Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan  inerek okul binasına girmeleri, rehber personel ve öğretmenlerden oluşan okul  geçidi görevlileri kontrolünde gerçekleşecek. Servis kullanacak öğrencilerin açık  adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere  duyurulması sağlanacak. Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci  kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet  Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek. İETT  tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve  90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT  tarafından gerçekleştirilecek toplam 5 bin 397 ilave sefer ile yaklaşık 596 bin  83 özel aracın trafikten çekileceği ve 894 bin 124 yolcunun toplu ulaşım  sistemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde İSPARK'a ait 119  otoparkta, okulların açıldığı gün, servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı  sağlanacak."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saha personeli dışında büroda çalışan  personelden destek alınacak, 83 motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev  yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde  bulunan 189 çekici ile müdahale edilecek. Trafik akışını sağlamak için okul  çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile toplam 475 polis  görevlendirilecek. Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana  gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu  yerinde çözüme kavuşturacaklar. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile  koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevrelerindeki parklanmalar  önlenecek. İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO  arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak.  Okulların açıldığı gün, ilçe emniyet müdürlüğü personeli de trafik düzeninin  sağlanmasına yardımcı olacak.

Bu arada TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli  Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal  ve diğer yetkililer de yarın sabah Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda  düzenlenecek törene katılacak.