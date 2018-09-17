Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayacak yeni eğitim öğretim yılında okulların öğrenciler için sağlıklı hayat ortamı hâline getirilmesi çerçevesinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sağlıklı hayatın temellerinin çocuklukta atılması gerektiğini vurgulayan Koca, yeni eğitim öğretim yılının açılışını bir baba, bir veli, Türkiye’nin geleceğine inanan bir vatandaş ve bir Bakan olarak heyecanla karşıladığını ifade etti. Bu yıl okul zilinin çalması ile yaklaşık 1 milyon 250 bin çocuk ve gencin eğitim ve öğretime başlayacağını belirten Koca, okulların sağlıklı ortamlar olabilmesi için Millî Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlıklarıyla iş birliği içinde çalışmalara başladıklarını bildirdi. Koca, çalışmalara ilişkin şunları söyledi: Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesini ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın kantinlerde sağlıklı gıdaya ulaşmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Besin değeri düşük, kalorisi yüksek ürünlerin okul kantinlerinde satışına sınırlamalar getirdik. Bu yıl diğer bakanlıklar ile beraber kantin denetimlerimize daha da ağırlık vereceğiz. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin anahtarlarından birinin ağız ve diş sağlığı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle tüm okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı taramalarını yapıyor, doğru diş fırçalamaları ve diş fırçalama alışkanlığını kazanmaları için eğitimler veriyoruz. Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacak, olası çocukluk çağında gelişen görme problemlerini erken teşhis ederek ileri hayatlarında karşılaşacakları birçok sıkıntıya erken zamanda tedbir alacağız.