Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren tarihi proje Avrasya Tüneli, sabah 07.00'dan itibaren araç trafiğine açıldı.

SALI GÜNÜ AÇILIŞ YAPILDI

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından karayolu ile ilk defa bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi'nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanından çok sayıda ismin katılımıyla Salı günü gerçekleşti.

HİZMETE GİRİŞİ ERTELENDİ

Tören kapsamında yapılan konuşmalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin Çarşamba günü öğleden sonra hizmet vermeye başlayacağını söylemişti. Ancak, tören için kurulan ekipmanların sökülmesinin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılışı bugüne ertelendi.

İLK GEÇİŞ 07.00 İTİBARİYLE BAŞLADI

İki kıtayı deniz altından karayolu ile birbirine bağlayan tünel bugün saat 07.00 itibariyle vatandaşların kullanımına açıldı.