Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari ücret belli oldu! Bakan Müezzinoğlu'undan son dakika asgari ücret açıklaması... 2017'de asgari ücret net 1404 TL oldu. Yeni yıl yaklaşırken, yaklaşık 6,5 milyon çalışan 2017 asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında dördüncü kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı. Bakan Müezzinoğlu toplantı sonunda rakamı açıkladı.

Asgari ücretin yeni yılda da yılın tamamı için belirlendiğini kaydeden Müezzinoğlu, yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 artış yapıldığını söyledi.

Bakan Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılında brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olduğunu açıkladı.

104 LİRA ARTIŞ OLDU

Yılbaşında 1300 liraya yükseltilen asgari ücrete yapılan artış 104 lira olarak gerçekleşmiş oldu. Rakam bir yıl boyunca geçerli olacak.







İŞÇİLER 1600 TL İSTİYORDU







Önceki toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti.

DİSK'İN TALEBİ 2 BİN TL'YDİ







DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYORDU







İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NEYDİ?







CHP de asgari ücret teklifini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini belirtti.

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

BU YIL 1300 LİRAYDI







Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



ASGARİ ÜCRETTEN ALINAN KESİNTİLER







Net 1300 lira olan asgari ücretteki kesintiler...

YIL YIL ASGARİ ÜCRET







Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL