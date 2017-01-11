Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrasya’nın en büyük, dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İSMOB’da bu yıl 500’den fazla ürün sergileniyor. Açılış töreninde konuşan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, fuarın ihracat hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek “Bu yıl fuar kapsamında sektör olarak 750 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirme hedefimiz var. Onu burada yakalamak üzere tüm katılımcılara bereketli bir fuar diliyorum” dedi.

15 Ocak’a kadar açık olacak fuarda oturma odasından çocuk odasına, yatak odasından ofis mobilyasına kadar yeni yıla damgasını vurarak binlerce yeni ürün ilk defa sergileniyor. Türkiye’nin yanı sıra dünya mobilya sektörü için de önemli bir buluşma noktası hâline gelen İSMOB, bu yıl TÜYAP ile birlikte 107 ülkeden binlerce sektör profesyonelini de ağırlayarak sektöre hareket getirmeyi hedefliyor.