Patates ve soğanda kriz geride kaldı

Mutfakların vazgeçilmezi ve hemen hemen her yemeğin çeşnisi olan soğan ve patateste, geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntı son buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen planlama sayesinde Türk tüketicisinin ihtiyacı olan miktarın üzerinde üretim gerçekleştirildi. Bu da bu yıl ve sonrasında patates ve soğanda herhangi bir sıkıntı olmayacağının teminatı oldu. İstanbul Ticaret Borsasının aylık olarak düzenlediği ‘Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor’ serisinin bu ayki toplantısı, Güvenilir Ürün Platformu desteğiyle gerçekleşti. Platformun Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda bu hafta patates ve soğan üretimi ile ticareti ele alındı.

YETERLİLİK SEVİYESİ YÜZDE 102

Bilindiği gibi 2 yıl önce patates ve soğan fiyatlarında hızlı yükseliş dengeleri bozmuş, tarladan çıkan ürün ile market etiketi arasında büyük farklar oluşmuştu. Ardından hükûmet patates ve soğan ihracatını yasakladı. 2023 yılında soğanda ihracat yeniden başladı. O günden itibaren patates ve soğan rekoltesi hızlı arttı. 2022’de 5 milyon 100 bin ton olan toplam rekolte, bu yıl 5 milyon 700 bin tona kadar çıktı. Tüketimin 5,2 milyon ton olduğu göz önünde bulundurulduğunda patateste arz-talep dengesi sağlandı. Kuru soğanda ise 2 milyon 350 bin tona kadar yükselen bir üretim gerçekleşti. Böylece hem patates hem soğanda yeterlilik seviyesi yüzde 102 olarak gerçekleşti.

YASAK KALDIRILMALI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem “Patates ve soğanda tükettiğimizden fazla üreten ülke konumuna geldik. Ekim ve hasat dönemi farklılığı sebebiyle kısa süreli arz sorunları olabiliyor. Genel olarak patates ve soğanda sorun yaşanmayacaktır” dedi.

Erdem “Ülkemiz verimli topraklarında planlı üretim yapmak şart. Bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Planlı tarımla fiyat dalgalanması bitecek” dedi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Senih Yazgan da üretim ve tüketim rakamlarına bakıldığında, ihtiyaç fazlası olduğunun görüldüğünü, ihracat yasağının kaldırılmasının doğru olacağını düşündüklerini ifade etti.

PATATESİ DONDURUP FİYATINI KATLAYALIM

“Türkiye, patates üretimi ve ihracatında katma değeri artıracak projeler üretmeli” diyen Uğur Erdem, dünya patates ticaret hacminin 32 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 21 milyar dolarının dondurulmuş patateste gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Erdem “Ülkemizin dondurulmuş patates alanında çalışmalarını artırması ve uluslararası pazarda söz sahibi olması gerekiyor. Dondurulmuş patatesin ton fi yatı 1.087 dolar iken taze patatesin ton fi yatı 333 dolar” ifadelerini kullandı.