Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da patates kavgası aynı aileden 3 kişiyi hastanelik etti!

Adana'da patates kavgası aynı aileden 3 kişiyi hastanelik etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da patates kavgası aynı aileden 3 kişiyi hastanelik etti!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Akıl almaz olay Adana'da yaşandı. Cabbar K, patates başağı yüzünden ablası ve onun kayınbabası ile kavga etti. Olay bir anda silahlı çatışmaya döndü. Üçü de hastanelik oldu...

Adana'da patates başağı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada 3 kişi hastanelik oldu. Olay Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. 

KAVGANIN SEBEBİ PATATES BAŞAĞI

Cabbar K, ablası Hatice ve ablasının kayınbabası Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

HEPSİ YARALANDI

Kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hatice K, kardeşi Vahap K. ve kayınbiraderi Çınar K. ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, çevrede delil toplama çalışması yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi... - GündemGaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü!36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak, işte aranan birimler... - Gündem36 bin sözleşmeli personel alınacak, işte aranan birimler...İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi - Gündemİstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildiAnkara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi - GündemAnkara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildiPark halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - GündemPark halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralıİYİ Parti kongre tarihi 27 Nisan 2024 olarak belirlendi - GündemİYİ Parti kongre tarihi 27 Nisan 2024 olarak belirlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...