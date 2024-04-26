Adana'da patates kavgası aynı aileden 3 kişiyi hastanelik etti!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Nisan 2024 01:58 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 02:08 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Akıl almaz olay Adana'da yaşandı. Cabbar K, patates başağı yüzünden ablası ve onun kayınbabası ile kavga etti. Olay bir anda silahlı çatışmaya döndü. Üçü de hastanelik oldu...