Adana'da patates kavgası aynı aileden 3 kişiyi hastanelik etti!
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Akıl almaz olay Adana'da yaşandı. Cabbar K, patates başağı yüzünden ablası ve onun kayınbabası ile kavga etti. Olay bir anda silahlı çatışmaya döndü. Üçü de hastanelik oldu...
Adana'da patates başağı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada 3 kişi hastanelik oldu. Olay Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı.
KAVGANIN SEBEBİ PATATES BAŞAĞI
Cabbar K, ablası Hatice ve ablasının kayınbabası Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.
HEPSİ YARALANDI
Kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hatice K, kardeşi Vahap K. ve kayınbiraderi Çınar K. ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, çevrede delil toplama çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı