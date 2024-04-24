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Ayağını ezdi, hastane masraflarını ödemedi: Kavga kanlı bitti, arkasından husumet çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ayağını ezdi, hastane masraflarını ödemedi: Kavga kanlı bitti, arkasından husumet çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa’da bir esnafın kardeşi, aracıyla başka bir esnafın oğlunun ayağını ezdi. Şahıs hastane masraflarını karşılamayınca esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada, ayağı ezilen kişinin babası hayatını kaybetti. Polisin çalışmaları sonucu, aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde 22 Nisan tarihinde sabah 10.00 sıralarında iddiaya göre, geçtiğimiz ay, restoran işletmecisi Adem G.'nin kardeşinin kullandığı araç, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan K.'nın oğlunun ayağını arabayla ezdi.

Kazada, aracın içinde bulunan Adem G., hastane masraflarını ödemedi. Bunun üzerine Adem G. ile Ercan K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ercan K., Adem G. ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ercan K., o esnada kardeşi Cengiz K.'yı aradı. Dükkana gelen Cengiz K. ise bıçak darbelerinden kendini korudu. İki çocuk babası Ercan K. (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Ercan K.'nın cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.  

ALACAK-VERECEK NEDENİYLE HUSUMETLİLERMİŞ

Öte yandan konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, Ercan K. ve oğlu Anıl K.'nın  Adem G. ve Metin G. ile aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Çalışmalar kapsamında Adem G. ile kuzeni olduğu belirlenen Metin G. isimli şüpheli şahıslar aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “kasten öldürme” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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