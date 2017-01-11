Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) Ülke Tahvilleri Analisti Trevor Cullinan, küresel ekonomik görünüm ile ilgili yaptığı video konferansta Türkiye'deki durumu da değerlendirdi.

Dolar/TL'nin rekor tazelemesinin ardından "Türkiye'nin ciddi bir kur riski bulunuyor" diyen Cullinan, Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığının mevcut durumda en önemli konu olduğunun altını çizdi.

Türk bankalarının kur riskine karşı oldukça iyi korunduğunu söyleyen Cullinan, Türkiye için bir sonraki S&P değerlendirmesinin 5 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Açıklamada "Türk Lirasının daha çok değer kaybetmesinin Türkiye üzerine oldukça önemli etkisi olur" ifadesi de yer aldı.

Anayasa değişikliği ve başkanlık seçimleri tartışmaları devam ederken Dolar/TL'deki günlük yüzde 4'ü aştı ve kur 3,94'e kadar çıkarak rekor tazeledi.