Coşku zirvede, borsa rekorda! Piyasalarda CDS, gri liste ve rezerv rüzgârı

Türkiye’nin CDS risk primi 280 sınırına geriledi. Gri listeden çıkış öncesi, resmi otoritelerle son toplantının da yapıldığı ileri sürüldü. TCMB’nin ise son 8 iş gününde yaklaşık 18 milyar dolar rezerv topladığı hesaplanıyor. Rasyonel politikalarla birlikte yabancı girişi de hızlanınca, döviz kurları adeta yerinde sayıyor. Borsa endeksi ise 10.336 ile yeni rekor seviyeden kapanış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi rekor serilerine devam ediyor. Bugünkü işlemlerde 10.375 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Endeks, 10.336’dan günü tamamlayarak, aynı zamanda rekor kapanışa imza attı. Rasyonel politikalarla birlikte Türkiye’nin CDS risk priminin yıllar sonra 280 sınırına kadar gerilemesi, yabancı sermaye girişinin artması ve Merkez Bankasının döviz rezervlerini hızlıca yükseltmeye başlaması, piyasalarda güveni artırıyor.

BORSA TARİH YAZIYOR

Endeks bugünkü kapanışı ile birlikte yılbaşından bu yana yüzde 38,37 yükseldi. Böylece borsa hem bütün yatırım enstrümanlarına fark attı hem de enflasyona karşı reel anlamda yatırımcısını korudu. Ülke risk priminde gerileme, makroekonomik bir Türkiye başarı hikâyesine dönünce; bu süreçte en çok banka ve holding hisseleri öne çıktı. Bugünkü işlemlerde de banka hisselerine gelen alımlar dikkat çekti. Akbank, Yapı Kredi, Garanti ve İş Bankası hisselerinde primler yüzde 2-3 bandında gerçekleşti.

DOLAR KIPIRDAMIYOR

Öte yandan döviz kurlarında yaşanan yatay görünüm de devam ediyor. Serbest piyasada dolar bugünkü işlemlerde 32,25 TL’den kapanış yapmaya hazırlanırken; döviz bürolarında ise 32,14-32,27 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro da akşam saatlerinde 34,77 TL’den fiyatlanıyor.

TCMB’DEN REZERV HAMLESİ

Dövizde yaşanan düşüş ve yabancı sermaye girişindeki artış sürecinde Merkez Bankasının da önemli miktarda rezerv topladığı ifade ediliyor. Merkez Bankasının rezervlerinin bugün dahil son 8 iş gününde yaklaşık 18 milyar dolar yükseldiği hesaplanıyor. Gecelik fonlama faiz oranının da yüzde 53’ten yüzde 49’a doğru gerilediği belirtiliyor.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ YAKLAŞIYOR MU?

Bir iyi haber de gri listeden çıkış süreciyle ilgili geldi. Reuters tarafından duyurulan haberde; küresel mali suçlarla mücadelede platformu olarak bilinen ve ‘Gri Liste’yi oluşturan “Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu”nun (FATF), geçen hafta Türk yetkililerle bir araya geldiği ileri sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında Türkiye’nin gri listeden çıkma beklentisini dile getirmişti. Söz konusu görüşmeye ilişkin iç kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Türkiye’nin Gri Listeden çıkmasının ülkeye fon akışları anlamında pozitif yansımalarının olacağı belirtiliyor.