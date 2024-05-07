Borsada tamam mı devam mı? Yaz hisselerine dikkat!

Borsada son dakika! BİST100 endeksi hafta başında 10.325 ile yeni zirvesini görse de sınırlı değer kaybıyla birlikte 10.267’den kapandı. Endekste kısa vadede 10.400-10.700 bölgesi direnç, 9850 ana destek olarak öne çıkıyor. Ancak analistler yaz aylarında havacılık, gıda, içecek ve çimento sektörlerinin öne çıkabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Endeks, haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir değer kaybı ile 10.267’den kapanış gerçekleştirdi. Ancak borsa 10.325 ile tarihi rekorunu da dünkü işlemlerde gördü. Endekste uzun vadeli beklentilerin pozitif devam ettiğini aktaran analistler; kısa vadede aşağıda 9850’nin ana destek olduğunu, yukarıda ise 10.400-10.700 bandının direnç olarak izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

‘HİSSENE SAHİP ÇIK’ YILINDAYIZ

Borsadaki şirketler üzerinde enflasyon muhasebesinin etkilerine değinen Ekonomist Tuncay Turşucu, “Bu uygulama sayesinde şirketlerin gerçek duran varlıklarını gördük, öz kaynaklar ciddi şekilde yükseldi. Fiyat kazanç oranları büyük hisselerde çok fazla yukarı gitmedi. Ama genel anlamda bakarsak biz bu yıl bir süreç yaşıyoruz. Türkiye makroekonomik anlamda doğru bir istikamette gidiyor. 2024 ve hatta 2025 yılını ‘hissede sahip çık’ yılı olarak tanımlıyorum. Bu sebeple kâr satışlarında çok fazla endişeye kapılmamak gerekiyor ve hatta düşüşlerde yeni hisse alımı için fırsat kollanmalı” şeklinde konuştu.

HİSSE SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Borsada hisse seçerken brüt kar marjı yüzde 30 ve üzerinde olan, Net Borç/FAVÖK oranı 2’nin altında bulunan şirketlere bakılması gerektiğini, F/K değeri ve ihracat potansiyelinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Tuncay Turşucu, “Uzun vadede endeksin, yıl sonunda ya da 2025’in ilk yarısında 14-15 bin civarında olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burası 15 bin olacaksa neden bu seviyelerden satıp çıkayım?” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKACAK SEKTÖRLER

Yılın geride kalan döneminde hangi sektörlerin öne çıkabileceği hakkında öngörülerini paylaşan Tuncay Turşucu, “Sezon olarak havacılık, gıda ve içeceklerde bir hareketlilik görülebilir. Çimentoda bilançolar iyi geliyor. Bu sektörün de iyi olacağına inanıyorum. Otomotivde ikinci çeyrekte bir yavaşlama olabilir. Ama ben otomotiv sektörünü de her zaman sürprizlere açık görüyorum” ifadelerini kullandı.