Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde lahana ve brokoli hasadı devam ediyor. Son günlerde yağan şiddetli kar yağışı sebebiyle brokoliler tarlada dondan çürüdü. Üreticiler, kendilerinin kilosunu 35 kuruşa sattıkları lahananın pazarda tanesinin 5-7 lirasından satılmasına isyan ediyor. Brokolinin ise fiyatından memnun olan çiftçi, soğuklardan dolayı zarar gören mahsullerine üzülüyor. Yenişehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ay, “Lahana tarlada 30-35 kuruştan, brokoli ise 1,5-2 liradan satılıyor. Yenişehir ovasında 5 bin dönüm araziye lahana ekildi. 1 dönüm tarladan 7-8 ton lahana çıkıyor. Üreticiler en çok pazarla tarla arasındaki fiyattan şikayetçi. Tarlada kilosu 30-35 kuruş arasında satılan lahananın tanesi pazarda 5-7 lira. Arada büyük bir uçurum var. Burada parayı aracılar kazanıyor. Belediyelerin bu fiyat farkına bir çare bulması lazım. Bir lahana 6-9 kilo geliyor. Lahana genellikle turşularda ve yemek sanayiinde kullanılıyor. Brokolinin tarla fiyatı 1,5-2 lira. Brokoli fiyatlarından memnunuz. Yenişehir ovasında bin 500 dönüm brokoli ekildi. 1990 yılından itibaren Yenişehir’de brokoli yetiştiriliyor. Brokoli son yağan kar ve soğuktan az da olsa zarar gördü” dedi.