Dolar mı, Türk lirası mı? Hangisi mantıklı…

Dolarda son dakika! 26 Nisan dolar fiyatı kaç TL? TCMB kararı sonrası ilk işlem gününde dolar 32,55 TL’de yatay seyrediyor. Bir aydır yerinde sayan dolar yılbaşından itibaren sadece %11 yükseldi. Herkesin geçmişte yaşananları unutması gerektiğini vurgulayan İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, “Şu anda Türkiye yeni bir hikâye yazıyor. Yıl sonuna kadar 6 ayrı not artışı gelebilir. TL’de yüzde 5 getiri varken dolarda kalmak anlamsız” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın son işlem günü sakin başlıyor. TCMB’nin son faiz kararının yansımaları takip edilirken; 26 Nisan dolar fiyatı 32,55 TL’ye yakın yatay görünümümü koruyor. Euro fiyatı da pariteden kaynaklanan yükselişle birlikte düne göre hafif primlenerek sabah saatlerinde 34,93 TL’den fiyatlanıyor. TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikasının da etkisiyle dolarda yıl başından itibaren yaşanan yükseliş yüzde 11 ile sınırlı kalırken, son bir ayda ise herhangi bir primlenme yaşanmaması dikkat çekiyor.

TCMB’NİN FAİZ ARTIŞLARI BİTTİ Mİ?

TCMB’nin beklenti dahilinde politika faizini %50’de sabit bıraktığını belirten ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Merkez bankası şu anda yeterli parasal sıkılık düzeyine ulaştığını düşünüyor. Çünkü para politikasının etkilerinin gecikmeli olarak geldiğini biliyoruz. Bu sebeple TCMB bekle-gör konumuna geçmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte enflasyonda öngörülen gerilemenin yaşanmaması halinde yeni faiz artışlarına da açık kapı bırakılmış. Şu anda TCMB’nin piyasayı fonlama faiz oranı %53. TL’de reel değerlenme vurgusu sürüyor. Bütün bunların enflasyona etkileri izlenecek” dedi.

YENİ NOT ARTIŞLARI GELECEK

Türkiye’nin yeniden dengelenme sürecine geçen bir ekonomiye doğru ilerlediğini belirten İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, “Tabii ki bu biraz zaman alacak. Ancak son zamanda yabancı sermaye girişinin artması, CDS’te yaşanan gerileme ve özellikle seçim öncesi 500 baz puanlık faiz artışının piyasalara güven vermesi önemliydi. Bu sene farklı kurumlardan 6 adet not artışı gelebilir. Yatırım yapılabilir ülke seviyesinin de bir kademe altına kadar bu yıl ilerleyebiliriz” diye konuştu.

DOLAR MI, TL Mİ ALINIR?

Yatırımcıların her zaman bir hikâye aradığını belirten Deriner, “Şu anda Türkiye’nin de böyle bir hikâyesi var. Kararlılıkla mevcut politikalar uygulanırsa, daha fazla rahatlamanın geldiğini görebileceğiz. Şu anda TL’de ayda yüzde 5’e yakın bir getiri var. Hal böyle iken dolarda kalmanın anlamı yok. Artık geçmişte yaşananların unutulması gerekiyor. Bugün kur bir ayda yüzde 5 bile artsa, siz zaten o getiriyi TL’de buluyorsunuz. Burada TCMB’nin, rezerv toplarken, piyasada fazla TL likiditesinin oluşmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Bu anlamda bono piyasası da tekrar canlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.