Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2017’ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak, 3 milyon 985 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan yükselerek yüzde 13 oldu. İşsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, aralıkta yüzde 12,7 seviyesinde bulunuyordu. Ocakta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 15,2 tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı da, 5,3 puanlık artışla yüzde 24,5’e ulaştı. Bu arada işgücüne katılım oranının yüzde 51,7’den yüzde 52,5’e yükselmesi, işsizlik oranının yüksek görünmesinde etkili oldu. İstihdam edilenlerin sayısında da 230 bin kişilik artış dikkat çekti.

İş dünyasının temsilcileri ve analistler “Bu oranın son artış olduğunu tahmin ediyoruz. Önümüzdeki aylarda hem dönemsel olarak inşaat, turizm, tarım gibi sektörlerdeki canlılık hem de şubatta uygulamaya alınan istihdam seferberliğiyle, işsizlik oranında tersine hareketin başlamasını ve yavaş yavaş düşüşe geçmesini bekliyoruz” görüşünde birleşti.