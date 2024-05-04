İstanbul'da ekmeğe zam kapıda! Tarih verdiler, 15 lira olabilir 

İstanbul'da ekmeğe zam yolda. Maliyet artışlarını gerekçe gösteren Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 15 Mayıs'ı işaret etti. Söz konusu tarihte 10 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 50 zamla 15 liraya çıkabilir.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapılması gündemde. Maliyet artışlarını öne süren fırıncılar zam istiyor.

15 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, megakentte fırın kiralarının artığını belirterek 15 Mayıs'tan itibaren zam gelebileceğini söyledi.

15 LİRAYA ÇIKABİLİR

Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Cihan Kolivar, "Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir" dedi.

KAÇAK FIRIN SORUNU

Sözcü'de yer alan habere göre, Kolivar, İstanbul'da 3 bin 800 fırın olduğunu söyledi. Bunların 500'den fazlasının ruhsatsız olduğunu belirten Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.

EKMEK FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?

Ekmeğin fiyatı; ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınmasıyla belirleniyor.