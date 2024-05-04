Almanya'da gündem Türkiye! İhlas Medya Grubu'nun organize edeceği etkinlikte iki ülkedeki iş fırsatları ele alınacak 

Almanya'da 2 gün boyunca gündem Türkiye. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan ekonomi programlarında Türkiye ve Almanya'daki iş fırsatları ele alınacak. Organizasyonda İhlas Medya Grubu da kritik bir rol üstlendi. İhlas Medya Grubu bünyesinde çıkan aylık ekonomi dergisi "Türkiye'de İş Dünyası"nın organize edeceği yarınki etkinlikte, Türk ve Alman iş insanları bir araya gelecek ve iki ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Almanya'da Türkiye rüzgarı esiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Almanya'da düzenlenen ekonomi programları bugün başladı. Programın ilk ayağı Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) toplantısı ile başlarken, yarın ise İhlas Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi "Türkiye'de İş Dünyası"nın organize ettiği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Temsilcisi Kemal Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan organizasyonla devam edecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Bugünkü toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin en büyük önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, "Türkiye'nin enflasyonu maalesef oldukça yüksek. Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü iyi bir programımız var. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin ve tabiki yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümden kastettiğimiz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Bütün bunlar bize daha yüksek sürdürülebilir büyüme imkanını artıracak. Biz önümüzdeki yıllardan itibaren bütçe açığını deprem etkisi dahil kalıcı olarak yüzde 3'ün altına düşüreceğiz. Borcun da milli gelire oranını yüzde 35'in altında tutacağız. Yani Maastricht Kriterleri ile uyumlu olacağız." dedi.

Gümrük Birliği ile ilgili de konuşan Bakan Şimşek, "Avrupa Birliği ile biz 1963'ten beri diyaloğumuz var, angajmanımız var. Ortaklığımız var. O nedenle biz Avrupa ile dostuz. Bazı siyasi görüş farklılıklarımız olabilir ama biz yine de Gümrük Birliği üzerinden AB ile kendimizi dost görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İHLAS MEDYA GRUBU KRİTİK BİR ROL ÜSTLENDİ

İhlas Medya Grubu, Türkiye için önemi son derece büyük olan etkinlikte kritik bir rol üstlendi. "Türkiye'de İş Dünyası"nın organize edeceği yarınki etkinliğe Almanya, Türkiye ve Avrupa'dan iş ve siyaset dünyasından önemli isimler katılacak.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ FIRSATLAR ELE ALINACAK

İki ülke arasında ekonomi alanındaki fırsatlar, yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler, şirketlerde sosyal sorumluluk ve ekonomi konuları ele alınacak. Her iki ülkedeki iş fırsatlarının ele alınacağı organizasyonda Türkiye'deki yatırım fırsatları anlatılacak ve yabancı yatırımcı ülkemize davet edilecek.